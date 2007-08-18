ЦИК отказала ещё двум инициаторам конституционного референдума

Центральная избирательная комиссия поддержала проекты постановлений об отказе в регистрации Ржищевской городской и Бородянской районной инициативных групп по проведению конституционного референдума.

Как передает корреспондент УНИАН, после того, как члены Центризбиркома не поддержали проекты постановлений о регистрации этих двух групп, предложенные членом ЦИК Юлией ШВЕЦ, комиссия рассмотрела альтернативные проекты постановлений Тамары АСТАХОВОЙ - об отказе в регистрации.

Соответственно, “за” отказ в регистрации Ржищевской городской инициативной группы проголосовали 9 членов ЦИК, 2 – против, 2 - воздержались (из 13 членов комиссии, присутствующих на заседании).

Постановление об отказе в регистрации Бородянской районной инициативной группы также поддержали 9 членов ЦИК, 3 проголосовали против, 1 - воздержался.

Как сообщал УНИАН, 17 августа истек пятнадцатидневный срок, когда Центральная избирательная комиссия должна начать процедуру регистрации инициативных групп по проведению всеукраинского референдума.

Около полуночи 17 августа ЦИК поддержала проект постановления об отказе в регистрации первой - Белоцерковской городской - инициативной группы по проведению конституционного референдума.