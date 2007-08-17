Кириленко: Блок НУ-НС берет обязательство переаттестовать всех судей

Председатель политсовета блока “Наша Украина – Народная Самооборона” Вячеслав КИРИЛЕНКО заявляет, что блок НУ-НС берет на себя обязательство провести переаттестацию всех судей в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на митинге в Лебедине Сумской области перед 5-ю тысячами жителей города.

В частности, В.КИРИЛЕНКО заявил: “Наконец мы сможем принять в новом парламенте законы, внесенные Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО, о судоустройстве и о статусе судей, и обеспечить выборность судейского корпуса обществом”.

По словам В.КИРИЛЕНКО, несправедливые решения, которые выносят суды относительно украинских граждан, выносятся именем Украины. А это ведет к разочарованию в таком государстве, подчеркнул он.