Луценко сделал заявление в суде

Ходатайство адвоката экс-министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО Алексей БАГАНЦА об отводе председательствующего судьи Сергея ВОВКА оставлено без удовлетворения.

Об этом сообщает пресс-служба "Народной самообороны".

В свою очередь, в ходе сегодняшнего заседания Печерского райсуда Киева Ю.ЛУЦЕНКО сделал заявление, в котором, в частности, отметил: «Служебные лица Генпрокуратуры, в частности, следователь Сергей ВОЙЧЕНКО, грубо нарушили закон в ходе разглашения материалов оперативно-розыскного дела, что привело к нанесению вреда интересам граждан».

«Прошу принять это заявление и в порядке ст. 95 УПК Украины передать его по подследственности», - отметил Ю.ЛУЦЕНКО.

Суд на месте принял решение направить заявление в Генеральную прокуратуру.

Как сообщалось, в суде допроса ожидают пять свидетелей, вызванных на сегодняшнее судебное заседание.