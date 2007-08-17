ЦИК ”прокатил” вопрос Тимошенко

Центральная избирательная комиссия не смогла принять решения о регистрации инициативной группы по сбору подписей для проведения конституционного референдума, инициируемого Блоком Юлии Тимошенко.

Как передает корреспондент УНИАН, проект постановления о регистрации Белоцерковской городской инициативной группы по проведению конституционного референдума поддержали 5 из 14 членов ЦИК, принимающих участие в заседании комиссии, а 9 членов ЦИК – воздержались.

Член ЦИК Юлия ШВЕЦ, которая представляла проект постановления, призвала членов комиссии его поддержать, поскольку все документы были оформлены надлежащим образом, а вопросы, предлагаемые для референдума, не противоречили Конституции.

Ю.ШВЕЦ предлагала установить срок для сбора подписей до 1 ноября 2007 года.

В свою очередь, член ЦИК от Партии регионов Михаил ОХЕНДОВСКИЙ заявил, что ни один из вопросов, предлагаемых для референдума, не соответствует Конституции и не может быть предметом для референдума по народной инициативе.

Между тем, заместитель председателя ЦИК Жанна УСЕНКО-ЧЕРНАЯ, подчеркнула, что существует решение Конституционного Суда, согласно которому на референдум нельзя выносить вопросы, результат волеизъявления по которым может привести к потере независимости страны и целостности ее территории.

Член ЦИК Валерий ШЕЛУДЬКО также считает, что ЦИК не в праве пресекать народную инициативу в ее зародыше.

Председатель ЦИК Владимир ШАПОВАЛ отметил, что в Украине существует «полудеградирующее законодательство по проведению референдумов, и ЦИК становится заложником этого».

Проект постановления о регистрации группы поддержали Ж.УСЕНКО-ЧЕРНАЯ, В.ШЕЛУДЬКО, Ю.ШВЕЦ, Игорь ЖИДЕНКО и Анатолий ПИСАРЕНКО.

Все остальные члены ЦИК, в том числе председатель и заместитель председателя ЦИК В.ШАПОВАЛ и Андрей МАГЕРА воздержались при голосовании за принятие решения.

*** На конституционный референдум предлагается вынести 9 вопросов, в том числе о президентской и парламентской форме правления, об избрании судей народом, о расширении прав граждан по формированию местной исполнительной власти, об отмене неприкосновенности и льгот, лишения мандатов депутатов за невыполнение предвыборных обещаний и упрощение процедуры проведения референдумов.