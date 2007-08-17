Тимошенко прибыла на заседание ЦИК
18:13, 17 августа 2007Политика
588 0
На регистрацию инициативных групп по референдуму
Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО прибыла на заседание Центральной избирательной комиссии во время рассмотрения вопросов о регистрации инициативных групп по проведению конституционного референдума, инициированного БЮТ.
Как передает корреспондент УНИАН, сейчас член ЦИК Юлия ШВЕЦ знакомит присутствующих с проектом постановления ЦИК по регистрации Белоцерковской городской инициативной группы по проведению конституционного референдума по народной инициативе.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter