Тимошенко прибыла на заседание ЦИК

18:13, 17 августа 2007
Политика
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На регистрацию инициативных групп по референдуму

Юлия ТимошенкоЛидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО прибыла на заседание Центральной избирательной комиссии во время рассмотрения вопросов о регистрации инициативных групп по проведению конституционного референдума, инициированного БЮТ.

Как передает корреспондент УНИАН, сейчас член ЦИК Юлия ШВЕЦ знакомит присутствующих с проектом постановления ЦИК по регистрации Белоцерковской городской инициативной группы по проведению конституционного референдума по народной инициативе.

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