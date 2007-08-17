Коммунисты определились с целью: не дать придти к согласию Януковичу и Ющенко

Народный депутат Верховной Рады V созыва, первый секретарь Донецкого обкома Коммунистической партии Украины Николай КРАВЧЕНКО не исключает, что лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ в будущем парламенте может решиться на создание коалиции с блоком "Наша Украина - Народная самооборона".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.КРАВЧЕНКО заявил в Донецке на заседании "Независимого общественного пресс-центра "Выбор-2007" .

Отвечая на вопрос журналистов, верит ли он, что В. ЯНУКОВИЧ пойдет на коалицию с НУ-НС, Н. КРАВЧЕНКО отметил, что "в политике нельзя говорить "нет".

"В этой ситуации все возможно. Впереди президентские выборы и предметом торга может быть пост Президента. Предметом торга может стать даже то же вступление в НАТО", - считает Н.КРАВЧЕНКО.

По его словам, ««помаранчевые» понимают, что они большинства не получат, и они в любом случае будут вести работу, как создать коалицию с «регионалами»». «Такой исход мы не исключаем, но задачу свою видим в том, чтобы любой ценой не допустить этого смыкания», - подчеркнул Н.КРАВЧЕНКО.

Он выразил убеждение, что от коалиции с НУ-НС «регионалы» однозначно потеряют.

"Те, кто представляет крупные бизнесовые структуры в Партии регионов, потеряют свое лицо - раз, они потеряют рынки сбыта в России - два, они в любом случае станут придатком американцев, в любом случае будут втянуты в НАТО, и таким образом они проиграют и политически, и экономически", - заверил Н.КРАВЧЕНКО.

Говоря о позиции Компартии в отношении к вероятной коалиции Партии регионов и НУ-НС, Н.КРАВЧЕНКО допустил, что "могут идти какие-то закулисные переговоры, мы этого не исключаем". "Но мы для себя ставим задачу - сделать все, чтобы наши действия были предпочтительней для Партии регионов, чтобы мы сомкнулись в будущей Верховной Раде", - указал лидер донецких коммунистов. "Точек соприкосновений у нас сегодня больше, чем разъединяющих", - добавил он.

Он также сообщил, что сегодня задача коммунистов не дать прийти к согласию В.ЯНУКОВИЧУ и Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО. "Задача нашей политической силы - стоять между этими политиками", - заключил Н.КРАВЧЕНКО.