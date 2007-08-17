Первая пятёрка списка Партии зелёных

Партия зеленых Украины приняла решение о самостоятельном участии своей политической силы во внеочередных выборах в Верховную Раду Украины 30 сентября.

Как сообщает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято сегодня на XVI (внеочередном) съезде партии.

ПЗУ утвердила предвыборную программу партии, а также список своих кандидатов в народные депутаты Украины.

В частности, в первой пятерке списка кандидатов в народные депутаты Украины от Партии зеленых вошли председатель партии Владимир КОСТЕРИН, председатель Киевской городской организации Партии зеленых Украины Татьяна КОНДРАТЮК, правозащитник, врач-психиатр Семен ГЛУЗМАН, общественный деятель Юрий ЩЕРБАК и журналист Дмитрий ТУЗОВ.

Бывший председатель Партии зеленых Украины Виталии КОНОНОВ занял в списке кандидатов в народные депутаты от этой политической силы седьмое место.

По словам председателя ПЗУ В.КОСТЕРИНА, идеологическая позиция Партии зеленых не противоречит позициям других политических сил, однако партия стремится напомнить избирателям о тех приоритетных вопросах, от которых “политическая элита” отвлекает избирателей вопросами второстепенными.

“Стабильность и справедливость – ничто, если не будет экологической безопасности. Поэтому для нас это является приоритетом, является основной целью, основной мотивацией, чтобы выйти на эту кампанию и на этих выборах донести людям те ценности, о которых мы говорим», - сказал В. КОСТЕРИН.