Чем будет заниматься рядовой Медведчук

Экс-председатель Социал-демократической партии Украины (объединенной) Виктор МЕДВЕДЧУК остался рядовым членом партии.

Об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве сообщил новоизбранный председатель партии Юрий ЗАГОРОДНИЙ после завершения второго этапа 21-го съезда СДПУ(о).

«МЕДВЕДЧУК Виктор Владимирович ушел с должности председателя СДПУ(о), остался рядовым членом СДПУ(о)», - сказал Ю.ЗАГОРОДНИЙ.

Как передает корреспондент УНИАН, при этом он отметил, что часто встречается с В.МЕДВЕДЧУКОМ, который однажды сказал, что был за всю свою жизнь только в одной партии - СДПУ(о), в которой остается и в дальнейшем.

По словам Ю.ЗАГОРОДНЕГО, В.МЕДВЕДЧУК сосредоточится на профессиональной юридической деятельности, но это не означает, что он уйдет из политики и исчезнет из общественной и политической жизни Украины. Ю.ЗАГОРОДНИЙ также сообщил, что вскоре в Украине все узнают о том, чем конкретно будет заниматься бывший лидер СДПУ(о).

Он также сказал, что сегодня партия не ставит себе задачу значительно увеличить количество своих членов, поскольку несколько тысяч настоящих сторонников социал-демократической идеи способны сделать значительно больше, чем несколько сот тысяч.

По словам Ю.ЗАГОРОДНЕГО, в прошлые годы СДПУ(о) декларировала, что имеет в своих рядах около 365 тыс. членов, но каждый понимал, что в действительности их значительно меньше. Новый председатель партии сообщил, что сейчас количество членов определяется по двум критериям: сколько людей выписывают партийную газету и сколько людей платят членские взносы.

«Сегодня реальных членов СДПУ(о) около 20 тысяч», - сообщил Ю.ЗАГОРОДНИЙ.

Как сообщал УНИАН, 27 июля делегаты съезда СДПУ(о) приняли отставку Виктора МЕДВЕДЧУКА с должности председателя партии.