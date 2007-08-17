Янукович обсудит с Ющенко механизм отмены неприкосновенности

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ планирует на следующей неделе обсудить с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО механизм отмены неприкосновенности высокопоставленных должностных лиц.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЯНУКОВИЧ сообщил сегодня журналистам в ходе своей рабочей поездки в Николаевскую область.

«Мы договорились, что будем встречаться с Президентом на следующей неделе после его возвращения из отпуска, и будем решать», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

По его мнению, для обсуждения подобных инициатив в стране «постоянно должен идти диалог между политическими партиями и гражданским обществом».

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ на заседании правительства 15 августа предложил созвать внеочередную сессию Верховной Рады для отмены неприкосновенности и льгот для чиновников всех уровней, в частности Президента, главы правительства, народных депутатов и судей.