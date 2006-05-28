На мысе Фиолент со скалы упали два парня и девушка
11:37, 28 мая 2006Политика
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Высота скалы 80 метров
В Севастополе возле мыса Фиолент со скалы упали три человека, один из которых погиб.
Как сообщили УНИАН в Министерстве по вопросам чрезвычайных ситуаций, вчера утром на территории пансионата "Каравелла" со скалы высотой 80 м на мысе Фиолент упали два человека. Тела погибшего и пострадавшего подняты на поверхность. Пострадавший госпитализирован в тяжелом состоянии в городскую больницу.
Вечером в тот же день во время подъема с пляжа на мыс Фиолент с высоты около 30 м упала отдыхающая, которую спасатели подняли на поверхность, и госпитализировали в тяжелом состоянии в городскую больницу.
На месте происшествия работало подразделение Крымского горного поисково-спасательного отряда.
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