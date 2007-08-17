Янукович раскритиковал Ющенко и его Секретариат

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ считает временным явлением несогласованность кадровой политики правительства и Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО при назначении глав областных и районных государственных администраций.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение В.ЯНУКОВИЧ высказал журналистам в ходе своей рабочей поездки в Николаевскую область.

«Кадровая политика оставляет желать лучшего, несогласованность, которая сейчас есть, связана со слишком большой политизацией. Секретариат и Президент сознательно пошли на нарушение Конституции, назначив сначала исполняющих обязанностей глав районных государственных администраций, а потом и областных», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Премьер-министр также сообщил, что его сначала удивляли кадровые решения Секретариата Президента и Президента. «А когда это стало системой, мне стало понятно, почему возникают попытки создать второй Кабинет Министров из Секретариата Президента. Эта практика никогда не будет утверждена. Это временное и позорное явление», - отметил он.

В.ЯНУКОВИЧ добавил, что он обсуждал вопрос кадровых назначений и с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО, и с главой Секретариата Президента Виктором БАЛОГОЙ. «Я за то, чтобы мы работали только в рамках Конституции», - подчеркнул глава правительства.

Как сообщал УНИАН, 10 июля Президент Украины подписал указы об освобождении Александра САДЫКОВА от должности председателя Николаевской областной государственной администрации в связи с переходом на другую работу (заместителя секретаря СНБО) и назначил Алексея ГАРКУШУ временно исполняющим обязанности председателя Николаевской областной государственной администрации.

Также В.ЮЩЕНКО своими указами освободил Николая ЛАВРИКА от должности председателя Черниговской областной государственной администрации согласно с поданным им заявлением и назначил Владимира ХОМЕНКО временно исполняющим эти обязанности.