Тимошенко делит с Кинахом ”прорыв” (фото)

Блок Юлии Тимошенко обращается к представителям средств массовой информации и общественности с просьбой не путать национальную стратегию „Украинский прорыв. К справедливой и конкурентоспособной стране” с программой Партии промышленников и предпринимателей Украины с похожим названием.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе БЮТ.

“Прорыв” Анатолия КИНАХА – это совсем другая вещь. Он всегда везде прорывался с одной целью – чтобы оказаться на каком-то (не важно, на каком именно) месте в правительстве”, - говорится в заявлении.

Также в заявлении отмечается, что “размещение на рекламных носителях рекламы кинахового прорыва напоминает серую практику горе-производителей третьих стран, которые пытаются сбыть недоброкачественную продукцию за счет настоящих брендов. В этом контексте прорыв КИНАХА занимает главное место в одном ряду с кроссовками «Abibas» и магнитофонами «Pamasoniс”.

Пресс-служба БЮТ также обращает внимание на “ошибку, допущенную в слове "Украина" на форзаце книги КИНАХА, – там написано "Навіщо Ураїні потрібен прорив?”.

“Предлагаем членам правительства ЯНУКОВИЧА сформировать свою собственную „библиотечку правительственного чиновника”, в которую уже сегодня можно включить книгу КИНАХА „про ураїнський прорив” и труд ЯНУКОВИЧА с перевернутым верх ногами флагом Украины”, - добавляет пресс-служба БЮТ.

При этом отмечается, что стратегия БЮТ действительно предусматривает прорыв во всех сферах национальной экономики и отраслях общественной жизни.

Как сообщал УНИАН, экс-председатель Партии промышленников и предпринимателей Украины, министр экономики Анатолий КИНАХ обвинил Юлию ТИМОШЕНКО в плагиате названия программы ПППУ "Украинский прорыв".

В частности, 4 августа на VI съезде ПППУ был принят манифест, в котором партия предлагает программу возрождения страны "Украинский прорыв. Последние события".

А.КИНАХ отметил, что рад тому, что Ю.ТИМОШЕНКО также презентовала программу "Украинский прорыв". Он подчеркнул, что уже направил книгу ПППУ с их программой "Украинский прорыв", изданной еще 3 года назад.

Фото Натальи Давиденко / УНИАН