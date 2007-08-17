Председателем СДПУ(о) избрали Юрия Загороднего

Председателем Социал-демократической партии Украины (объединенной) избран Юрий ЗАГОРОДНИЙ.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение приняли сегодня делегаты второго этапа очередного XXI съезда партии. За соответствующее решение свои голоса отдали 83 делегата, четверо - воздержалось. До избрания председателем Ю.ЗАГОРОДНИЙ занимал должность заместителя председателя СДПУ(о).

Кроме того, первым заместителем председателя СДПУ(о) стал Игорь ШУРМА. Также съезд поддержал кандидатуры заместителей председателя СДПУ(о) Ефима ФИКСА и Алексея МУСТАФИНА.

Как сообщал УНИАН, 27 июля делегаты съезда СДПУ(о) приняли отставку Виктора МЕДВЕДЧУКА с должности председателя партии.

Кроме того, делегаты съезда приняли решение признать будущие внеочередные парламентские выборы не соответствующими Конституции Украины. СДПУ(о) решила не принимать участия в досрочных парламентских выборах и призвала своих сторонников поддержать Партию регионов.