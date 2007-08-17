Председателем СДПУ(о) избрали Юрия Загороднего
Состоялся второй этап XXI съезда партии
|Юрий Загородний
Как передает корреспондент УНИАН, такое решение приняли сегодня делегаты второго этапа очередного XXI съезда партии. За соответствующее решение свои голоса отдали 83 делегата, четверо - воздержалось. До избрания председателем Ю.ЗАГОРОДНИЙ занимал должность заместителя председателя СДПУ(о).
Кроме того, первым заместителем председателя СДПУ(о) стал Игорь ШУРМА. Также съезд поддержал кандидатуры заместителей председателя СДПУ(о) Ефима ФИКСА и Алексея МУСТАФИНА.
Как сообщал УНИАН, 27 июля делегаты съезда СДПУ(о) приняли отставку Виктора МЕДВЕДЧУКА с должности председателя партии.
Кроме того, делегаты съезда приняли решение признать будущие внеочередные парламентские выборы не соответствующими Конституции Украины. СДПУ(о) решила не принимать участия в досрочных парламентских выборах и призвала своих сторонников поддержать Партию регионов.