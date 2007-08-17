Мороз сказал, на что рассчитывает СПУ

Председатель Верховной Рады Украины V созыва, лидер Социалистической партии Украины Александр МОРОЗ надеется, что на досрочных парламентских выборах СПУ наберет больше процентов голосов избирателей, чем в прошлом году.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в интервью журналистам.

«Мы улучшим результаты, которые были на минувших выборах», - отметил А.МОРОЗ.

По его словам, тогда СПУ набрала 5,6% голосов избирателей, а теперь будет иметь 6,2% или и больше. (На прошлогодних парламентских выборах СПУ получила 5,69% голосов избирателей и получила в ВР 33 мандата - УНИАН).