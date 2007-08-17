Пройдет очередное заседание ЦИК

Сегодня в 17.00 состоится очередное заседание Центральной избирательной комиссии.

Как сообщили УНИАН в Отделе взаимодействия со СМИ Секретариата Комиссии, планируется, что в повестку дня заседания будет включен, в частности, вопрос о внесении изменений в состав окружных избирательных комиссий, о внесении изменений в Порядок контроля за поступлением, учетом и использованием средств избирательных фондов политических партий, избирательных блоков политических партий, кандидатов в народные депутаты Украины от которых зарегистрирован ЦИК, о соглашении блока политических партий „Христианский блок” – социально-христианская партия, Всеукраинская политическая партия – Экология и социальная защита, а также ходатайство от нескольких общественных организаций.

Заседание будет проходить по адресу: площадь Леси Украинка, 1, 2-й этаж, пресс-центр ЦИК.

Аккредитация на мероприятие будет проходить до 15.30 по телефонам: 256-81-72, 256-82-80.

Аккредитация обязательна.