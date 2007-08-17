ПР стояла перед дилемой «выборы или вилы»

Заместитель Министра Кабинета Министров Елена Лукаш в интервью еженедельнику «Киевский телеграф» заявила, что в Украине происходит полная делегитимизация основных органов власти и переход к прямому президентскому правлению. Об этом сообщает сайт ПР

Она также отметила, что после того, как были дискредитированы Конституционный Суд, Высший совет юстиции, Генпрокуратура, СБУ и СНБО, началась «масштабная кампания по дискредитации ЦИК».

«Думаю, мы наблюдаем попытку завуалированного перехода к прямому президентскому правлению, хотя юридически это так называться не будет. Верховная Рада уничтожена, органы местной власти застыли в непонимании ситуации, Кабинет Министров практически каждую неделю видит, как его постановления и распоряжения приостанавливаются указами Президента. Я так понимаю, это и есть модель "честной и демократической власти", которую нам предлагают наши "демократические силы"», - сказала Лукаш.

Вместе с тем, Лукаш не согласилась с утверждением, что Партия регионов сама внесла лепту в формирование такой системы, согласившись на проведение выборов. По ее словам, партия хотела стабильности, но стояла перед дилеммой «выборы или вилы». Однако в дальнейшем, говорит она, «мы не можем себе позволить испугаться, сжаться, выставить блокпосты и ничего не делать».