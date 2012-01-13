Януковичу советуют избавиться от МЧС

Министерство юстиции Украины предлагает Президенту Виктору ЯНУКОВИЧУ ликвидировать Министерство чрезвычайных ситуаций.

Об этом говорится в проекте указа Президента, который подготовил Минюст.

Согласно документу, текст которого имеется в распоряжении УНИАН, предлагается ликвидировать МЧС, возложив его функции на Министерство внутренних дел Украины, Министерство социальной политики Украины, Министерство энергетики и угольной промышленности Украины, Министерство экологии и природных ресурсов Украины.

Также предлагается ликвидировать Государственную инспекцию Украины по вопросам труда, возложив ее функции на Государственную инспекцию Украины по вопросам труда, горного надзора, промышленной и техногенной безопасности и Государственную налоговую службу Украины.

В проекте указа предлагается образовать Государственную инспекцию Украины по вопросам труда, горного надзора , промышленной и техногенной безопасности, реорганизовав Государственную службу горного надзора и промышленной безопасности Украины, Государственную инспекцию техногенной безопасности Украины.