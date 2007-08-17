Лавринович: если по закону, то выборы проходить не должны

Министр юстиции Украины Александр ЛАВРИНОВИЧ прогнозирует, что некоторые политики попытаются использовать судебную систему для влияния на итоги досрочных парламентских выборов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр юстиции заявил в Ивано-Франковске на брифинге.

По словам А.ЛАВРИНОВИЧА, если соблюдать все нормы законодательства, то досрочные выборы в Верховную Раду Украины не должны проходить. «Выборы, в принципе, если подходить с соблюдением всех норм законов, в Украине проходить не должны», - отметил министр.

«Сегодня реализуется политика договоренностей высших руководителей государства и одновременно руководителей крупнейших политических сил, - заметил А.ЛАВРИНОВИЧ. – И эта договоренность реализуется через применение норм права, которые являются действующими сегодня».

Министр допускает, что «есть определенные нестыковки в законодательстве для проведения досрочных выборов». «И поэтому будут, безусловно, я думаю, попытки с использованием судебной системы повлиять на итоги этих выборов», – считает А.ЛАВРИНОВИЧ. – Но, надеюсь, что ответственность за страну и здравый смысл не позволят сделать так, чтобы бросить всю страну в водоворот хаоса». Однако он не уточнил, какие именно политики, по его мнению, через суды будут добиваться влияния на результаты выборов.

А.ЛАВРИНОВИЧ также отметил, что не намерен идти в предвыборный отпуск как кандидат в народные депутаты от Партии регионов.

Сегодня министр проведет на Прикарпатье совещание с начальниками районных управлений юстиции, на котором обсудят выполнение функций регистрации нормативных актов местных администраций и тому подобное.