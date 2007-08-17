Яценюк просит не наступать на грабли от Януковича

“Покупка на словах правительством избирателей очень дорого стоит в целом для государства. Во время президентских выборов это уже раз проходили. Не стоит во второй раз наступать на те же грабли. Люди понимают, что сегодняшняя дешевая подачка потом очень дорого стоит для государственного бюджета. Это - парад обещаний, который просто льется из уст разных политических партий”, - сказал в эфире Первого национального канала Арсений Яценюк, который входит в первую “пятерки” НУ-НС, сообщает прес-служба блока.

По его словам, можно соревноваться в цифрах выплат при рождении ребенка и дойти вплоть до 500 тысяч, но будет откровенная ложь. “Наша политическая сила не позволяет себе врать, поскольку социальные стандарты, какие мы предлагаем - реальные, - отметил он. - Пришел, украл и ушел – это не лозунг “Нашей Украины – Народной самообороны”. Мы идем во власть надолго и ответственно, чтобы на каждых выборах нести отчет перед народом”.