СПУ: Наша Украина сделала сенсационное заявление в суде

Представитель блока «Наша Украина» Наталия Мазур 16 августа во время заседания Окружного административного суда г. Киева заявила о существовании фракции «Наша Украина». Об этом сообщает сайт Социалистической партии – второго участника процесса. СПУ цитирует слова Мазур: «депутатская фракция «Наша Украина» существует, Кириленко является председателем фракции».

В то же время социалисты напоминают, что в указе Президента Виктора Ющенко, почетного председателя блока «Наша Украина», от 5 июня 2007 года за номером 497/2007 “О назначении внеочередных выборов в Верховную Раду Украины” содержится ссылка на прекращение существования парламентских фракций “Наша Украина” и “блок Юлии Тимошенко” . “... учитывая, что с 3 июня 2007 года решениями высших руководящих органов блоков политических партий «Блок Юлии Тимошенко» и «Наша Украина» в соответствии с частью шестой статьи 81 Конституции Украины досрочно прекращены полномочия народных депутатов Украины, избранных от этих избирательных блоков...”

Напомним, что СПУ обжаловала в суде решение Центризбиркома, согласно которому представители НУ и БЮТ получили право принимать участие в формировании окружных избирательных комиссий. Основаним для иска послужило то, что избирательное законодательство Украины наделяет таким правом исключительно партии – участники избирательного процесса, которые имеют свои фракции в Верховной Раде. 14 августа Окружной административный суд Киева отказал СПУ в удовлетворении искового заявления.