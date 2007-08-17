Тимошенко: Янукович дал команду Черновецкому, чтобы тот дал команду...
09:04, 17 августа 2007Политика
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"Начинается кучмизм в худшем варианте..."
Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что власть Киева препятствует ее блоку на выборах.
"Сегодня ЯНУКОВИЧ дал команду ЧЕРНОВЕЦКОМУ, а тот дал команду снять наши бил-борды и растяжки по всему городу", - цитирует Ю.ТИМОШЕНКО “Украинская правда”.
По ее словам, представители компаний, которые занимаются размещением рекламы БЮТ, сообщали, что на них оказывается давление со стороны власти.
"Это начинается кучмизм в худшем варианте", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.
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