Тимошенко: Янукович дал команду Черновецкому, чтобы тот дал команду...

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что власть Киева препятствует ее блоку на выборах.

"Сегодня ЯНУКОВИЧ дал команду ЧЕРНОВЕЦКОМУ, а тот дал команду снять наши бил-борды и растяжки по всему городу", - цитирует Ю.ТИМОШЕНКО “Украинская правда”.

По ее словам, представители компаний, которые занимаются размещением рекламы БЮТ, сообщали, что на них оказывается давление со стороны власти.

"Это начинается кучмизм в худшем варианте", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.