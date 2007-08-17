Первая пятерка НУ-НС начинает агитационный тур с Сумщины

Сегодня с Сумской области первая пятерка избирательного блока «Наша Украина – Народная Самооборона» начнет всеукраинский агитационный тур по областям Украины.

Как сообщил УНИАН заместитель руководителя Сумского регионального штаба избирательного блока НУ-НС, руководитель областной ячейки Гражданского движения „Народная самооборона” Иван БОРШОШ (№117 в списке кандидатов в народные депутаты от блока - УНИАН), на Сумщину прибудут лидер блока Юрий ЛУЦЕНКО, Вячеслав КИРИЛЕНКО, Арсений ЯЦЕНЮК, Анатолий ГРИЦЕНКО, Николай КАТЕРИНЧУК, а также Ольга ГЕРАСИМЬЮК и Руслан КНЯЗЕВИЧ.

Представители блока НУ-НС выступят в эфирах местных телевизионных и радиокомпаний, встретятся с трудовыми коллективами промышленных предприятий, посетят заведения здравоохранения, поздравят с 90-летием со дня основания редакцию областной газеты „Сумщина”, а также примут участие в митингах в Лебедине, Глухове и Сумах.

Как сообщал УНИАН, в пятницу, 17 августа, в 10.30 в Киеве на Софийской площади стартует Всеукраинский агитационный тур блока «Наша Украина – Народная Самооборона». В акции старта тура, который пройдет под лозунгом «Для людей, а не для политиков», примут участие кандидаты в народные депутаты, включенные в первую пятерку блока.

Как сообщалось, 7 августа съезд блока «Наша Украина – Народная Самооборона» утвердил список кандидатов в народные депутаты Украины на досрочных выборах в парламент 30 сентября.

В частности, в первую пятерку вошли: Юрий ЛУЦЕНКО, Вячеслав КИРИЛЕНКО, Арсений ЯЦЕНЮК, Анатолий ГРИЦЕНКО и Николай КАТЕРИНЧУК.

Во вторую пятерку вошли: Ольга ГЕРАСИМЬЮК, Юрий ПАВЛЕНКО, Ксения ЛЯПИНА, Руслан КНЯЗЕВИЧ, Владимир АРЬЕВ.