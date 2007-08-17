Колесников сказал, когда Янукович ”вольется” в избирательную кампанию

Руководитель Центрального избирательного штаба Партии регионов Борис КОЛЕСНИКОВ заявляет, что премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ в начале сентября пойдет в отпуск для участия в избирательной кампании.

В.ЯНУКОВИЧ “вольется в избирательную кампанию, которую ведет Партия регионов... Он возьмет отпуск", сказал Б.КОЛЕСНИКОВ в эфире “5-го канала”.