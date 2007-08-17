Колесников сказал, когда Янукович ”вольется” в избирательную кампанию
08:39, 17 августа 2007Политика
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Премьер берет отпуск ради агитации
Руководитель Центрального избирательного штаба Партии регионов Борис КОЛЕСНИКОВ заявляет, что премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ в начале сентября пойдет в отпуск для участия в избирательной кампании.
В.ЯНУКОВИЧ “вольется в избирательную кампанию, которую ведет Партия регионов... Он возьмет отпуск", сказал Б.КОЛЕСНИКОВ в эфире “5-го канала”.
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