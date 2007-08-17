Самооборона: суд стал на сторону крестьян, у которых отняли землю

Вчера Киевский административный апелляционный суд возобновил сроки обжалования решения Бориспольского межрайонного суда, которым у местных крестьян были отобраны земельные паи.

Как сообщили УНИАН пресс-службе Гражданского движения «Народная Самооборона», «суд рассмотрел три жалобы жителей сел Счастливое и Гора, которые требовали возобновить срок апелляции на решение Бориспольского межрайонного суда, поскольку об этом решении они узнали только после того, как срок его обжалования истек».

Как отметил после судебного заседания координатор «Народной самообороны» в Киевской области Михаил СВИСТОВИЧ, «суд учел то, что крестьяне не могли обжаловать решение Бориспольского межрайонного суда, поскольку просто не знали, что проходило такое судебное заседание».

При этом М.СВИСТОВИЧ объяснил, что решение касается всех крестьян, которые пострадали в результате аферы. По его словам, вскоре, после апелляционного обжалования, дело, наконец, будет рассмотрено по сути.

По его словам, в процессе принимают участие юристы из «Народной самообороны», которые будут сопровождать дело и в дальнейшем, помогая крестьянам отстаивать их права.

Как напоминает пресс-служба “Народной самообороны”, в марте 2006 года Бориспольский межрайонный суд признал недействительными свыше 300 государственных актов на право собственности на землю, полученных крестьянами еще в конце 90-х годов.

Как отмечается в сообщении, “крестьяне стали жертвой рейдерской атаки, которая продолжается уже несколько лет. После инициации в 1998 роке со стороны кредиторов банкротства КСП «Бориспольское» и «Бортничи», ликвидационная комиссия в 2001 году заключает с АОЗТ «Укрфинком» соглашение купли-продажи на земли и имущество бывших сельхозпредприятий, а затем по иску «Укрфинкома» к ликвидаторам Автозаводской районный суд города Кременчуг Полтавской области обязала Бориспольскую райгосадминистрацию издать распоряжение о бесплатной передаче в собственность «Укрфинкому» свыше 4 тысяч га. В перечень этих земель вошли и крестьянские паи, хотя на момент банкротства они уже не относились к землям КСП и находились в частной собственности жителей Счастливого и Горы».

«Крестьяне узнали об этих махинациях только в марте 2006 года, когда Бориспольский межрайонный суд отменил их акты на право собственности на землю”, - отмечает пресс-служба “Народной Самообороны”.

“Решение суда означает, что крестьяне сел Счастливое и Гора Бориспольского района Киевской области одержали первую победу», – отметил после сегодняшнего судебного заседания М.СВИСТОВИЧ.

Поскольку сроки апелляционного обжалования по многим судебным решениям уже истекли, крестьяне при поддержке «Народной Самообороны» организовали акцию протеста вдоль Бориспольской трассы. Состоялось предупредительное перекрытие дороги возле Бориспольской райгосадминистрации. Люди требуют возвращения им права собственности на землю и наказания виновных в преступных махинациях.

Раньше лидер НУ-НС Юрий ЛУЦЕНКО посетил украшенный флагами палаточный городок жителей Счастливого и Горы и заверил, что блок приложит все усилия для того, чтобы крестьянам вернули землю, а виновники понесли надлежащее наказание.