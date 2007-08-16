Коммунисты осознают реальность вступления Украины в НАТО

19-20 сентября в Симферополе (Крым) состоится Международная конференция «НАТОвский или восточный вектор для Украины: перспективы и риски».

Об этом УНИАН сообщили сегодня в Крымской организации Коммунистической партии Украины.

Конференция организована в рамках Крымского форума, созданного Общественным патриотическим движением «Родина» и Международным общественным фондом «Национальной и международной безопасности».

Возглавили оргкомитет международной конференции народный депутат Украины V созыва, лидер коммунистов Крыма Леонид ГРАЧ и президент Фонда Международного общественного фонда «Национальной и международной безопасности», генерал-майор запаса Леонид ШЕРШНЕВ.

«В последние годы прозападные силы в украинской власти настойчиво проводят курс на присоединение Украины к НАТО. Сложилась реальная угроза того, что в результате досрочных выборов при определенной расстановке политических сил этот курс может завершиться вступлением страны в Североатлантический альянс», - считают организаторы конференции.