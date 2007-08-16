Указ Ющенко о досрочных выборах противоречит Конституции?

В Конституционном Суде Украины зарегистрировано конституционное представление 46 народных депутатов о соответствии Конституции (конституционности) Указа Президента от 5 июня № 497/2007 «О назначении внеочередных выборов в Верховную Раду Украины в связи с неполномочностью Верховной Рады Украины и досрочным прекращением ее полномочий» с изменениями, внесенными Указом Президента Украины от 31 июля 2007 года № 675/2007.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе КС.

Согласно Регламенту Конституционного Суда, конституционное представление передано на изучение в Секретариат КС, добавили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, Президент Виктор ЮЩЕНКО 31 июля издал указ, которым внес технические изменения в свой последний указ о назначении досрочных парламентских выборов от 5 июня.

Издание нового указа было связано с тем, что, в соответствии с нормами законов, досрочные парламентские выборы должны состояться через 60 дней после решения Президента о роспуске парламента.