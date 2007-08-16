Янукович обещает Добкину принципиальное решение

Партия регионов в ближайшее время рассмотрит вопрос о партийном соответствии руководителя Харьковского регионального избирательного штаба Михаила ДОБКИНА.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил премьер-министр Украины, лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ сегодня журналистам в Харькове.

«Я должен признать, что не все члены Партии регионов выполняют на 100% программу партии. Но это существует не только в нашей партии, но и в других политических силах», - отметил В.ЯНУКОВИЧ.

При этом лидер Партии регионов подчеркнул, что только в ходе своей рабочей поездки в Харьков узнал о проблемах, которые существуют в региональной организации партии. «Тот случай, который наблюдается в Харькове, мне раньше не был известен. Мы подойдем к решению этого вопроса после того, как его рассмотрим. Я не могу сейчас ответить на вопрос, заменит ли Партия регионов руководителя регионального избирательного штаба. Но решение будет принципиальным, и будет приниматься с учетом того негатива, который сегодня есть. У нас всегда хватало сил признавать собственные ошибки и принимать жесткие решения по отношению к членам нашей партии», - добавил В.ЯНУКОВИЧ.

Как сообщал УНИАН, 21 июля мэр Харькова М.ДОБКИН был назначен руководителем городского избирательного штаба Партии регионов.