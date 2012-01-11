«Батьківщина» собирает подписи за Нобелевскую премию для Тимошенко

В Харькове активисты ВО «Батьківщина» сегодня продолжили сбор подписей за выдвижение кандидатуры экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО на соискание Нобелевской премии мира.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Харьковской областной организации «Батьківщини» со ссылкой на председателя Червонозаводской районной партийной организации Анатолия БАБИЧЕВА.

По его словам, сегодня Червонозаводская парторганизация подала сообщение в горисполком Харькова об установлении палаток для сбора подписей. Палатки планировалось установить неподалеку от Качановской колонии, где содержится Ю.ТИМОШЕНКО.

При этом, заметил А.БАБИЧЕВ, когда активисты «Батьківщини» прибыли на указанное место, то заметили там автомобиль коммунальной службы «Жилкомсервис». Он отметил, что по регистрационным номерам активисты узнали автомобиль, на котором вчера были вывезены палатки «Батьківщини», установленные также вблизи колонии.

А.БАБИЧЕВ подчеркнул, что, увидев автомобиль, активисты партии сразу вызвали милицию и работников Госавтоинспекции. Когда автомобиль попытался уехать, активисты пытались задержать его до приезда милиции.

По словам А.БАБИЧЕВА, активисты «Батьківщини» написали ряд обращений и передали работникам Коминтерновского райотдела милиции, которые прибыли по вызову. В частности было написано заявление «о вчерашнем похищении палатки», заявление с просьбой установить личности людей, которые находятся в автомобиле «Жилкомсервиса», на котором, по мнению активистов, были вывезены палатки, а также заявление о наезде автомобиля «Жилкомсервиса» на активиста партии.

А.БАБИЧЕВ добавил, что на данный момент «Батьківщина», не устанавливая палатку, продолжает сбор подписей. По его словам, сотрудники горисполкома и Коминтерновской райадминистрации, которые находятся на месте события, заявляют, что «Батьківщина» не имеет права устанавливать палатки, поскольку они относятся к малым архитектурным формам, устанавливать которые можно лишь при согласии городской власти.

Как сообщал УНИАН, 10 января утром неподалеку от Качановской колонии активисты «Батьківщини» установили два палатки для сбора подписей за выдвижение кандидатуры Ю.ТИМОШЕНКО на соискание Нобелевской премии мира. Во второй половине дня несколько мужчин, одетых в форму работников коммунальных служб, демонтировали палатки. По данным пресс-службы Харьковского городского совета, палатки снесены по решению Харьковского окружного административного суда, который 6 января запретил пикетировать колонию.