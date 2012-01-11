За раскрашенные биллборды Януковича возбудили 4 уголовных дела

По фактам повреждения билбордов с изображением Президента Виктора Януковича возбуждено четыре уголовных дела.

Об этом в среду, 11 января, сообщает Главное следственное управление МВД Украины. В ведомстве уточнили, что с начала года в МВД поступило 9 сообщений о повреждении билбордов с изображением Президента.

В частности, 5 таких фактов были зарегистрированы в столице, еще по одному - в Волынской, Запорожской, Львовской и Ровенской областях. Во всех зарегистрированных случаях повреждения изображения Президента было осуществлено путем обливания краской разных цветов. По результатам проверки в 4 случаях (по одному в Киеве, Волынской, Запорожской и Львовской областях) следователями возбуждены уголовные дела за хулиганство. "Решение о возбуждении уголовных дел следователями принято, исходя из того, что действия неустановленных лиц рассчитаны на публичность, в них имеются грубые нарушения общественного порядка, сопровождавшееся исключительным цинизмом, демонстративным пренебрежением к общепринятым нормам морали и правил поведения в общественных местах, повреждением имущества, а также подрывом авторитета Президента", - отметили в милиции.

По остальным сообщениям проводится доследственные проверки, по результатам которых будут приняты обоснованные решения согласно действующему законодательству. В министерстве также напомнили, что такие случаи в Украине случались и раньше. В частности, в 2005 и 2007 годах.

ТСН