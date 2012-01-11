Аваков за рубежом?

Харьковская областная организация партии «Батькивщина» считает политически мотивированным возбуждение уголовного дела против бывшего председателя Харьковской облгосадминистрации Арсена АВАКОВА.

Об этом заявил корреспонденту УНИАН заместитель председателя Харьковской областной парторганизации «Батькивщины» Валерий ДУДКО, комментируя сообщение о возбуждении уголовного дела в отношении экс-губернатора и председателя этой парторганизации А.АВАКОВА.

«Это однозначно политически мотивированное дело», - заявил В.ДУДКО.

Он отметил, что ему «это напоминает общий алгоритм действий нынешней власти, который заключается в одном и том же – привлекать к уголовной ответственности за управленческие решения». «За управленческое решение, - добавил В.ДУДКО, – привлекать руководителя к ответственности можно только в том случае, если за этим стоит корыстная выгода».

«Лично АВАКОВ за это ничего не получил, то есть человек не пойман на факте, и вряд ли судебные структуры смогут доказать противоположное», - сказал В.ДУДКО.

При этом он привел пример судебных процессов над Юлией ТИМОШЕНКО и несколькими министрами предыдущего правительства, которые, как он считает, «никому ничего не доказали».

«Иными словами, - сказал В.ДУДКО, - это «дело ТИМОШЕНКО» в харьковском регионе, на харьковской земле».

Как стало известно корреспонденту УНИАН из других источников, в данное время А.АВАКОВ находится за рубежом. «В связи с политическими преследованиями и опасностью расправы Харьковская областная организация «Батькивщины» приняла решение о необходимости выезда АВАКОВА за границу», - сообщил собеседник агентства.

Как сообщал УНИАН, прокуратура Харьковской области возбудила уголовное дело в отношении бывшего председателя Харьковской облгосадминистрации А.АВАКОВА.

Согласно сообщению официального сайта Харьковской ОГА, уголовное дело возбуждено против бывших высокопоставленных должностных лиц облгосадминистрации по факту незаконного отчуждения в 2009 году земель государственной собственности.