Януковичу прислали слуховой аппарат

Жители Ривненской области отправили в Киев, на адрес Администрации президента Украины - ул. Банковую, 11 цифровой слуховой аппарат «SiemensDigitrimAm 111» с усилением до 90 дБ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Ривненской городской организации Украинской Народной Партии, аппарат отправили для президента Виктора ЯНУКОВИЧА.

Жители Ривненской области считают, что он поможет гаранту Конституции лучше «услышать всех».

Деньги на аппарат жители области наколядовали во время Рождественских праздников.

Таким способом жители региона хотят напомнить В.ЯНУКОВИЧУ об обещаниях, которые он давал перед президентскими выборами.