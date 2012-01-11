Чехия объясняет, что приютила мужа Тимошенко как беженца

Посольство Чешской Республики в Украине обнародовало разъяснение по вопросу о предоставлении убежища мужу экс-премьера Юлии ТИМОШЕНКО Александру ТИМОШЕНКО в Чехии.

В сообщении, обнародованном на официальном сайте Посольства, которое является реакцией на многочисленные вопросы общественности и неточности, появляющиеся в СМИ, отмечается, что А.ТИМОШЕНКО, муж бывшего премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО, получил 6 января 2012 г. в Чешской Республике убежище, о котором попросил за несколько месяцев в законом предусмотренном административном процессе.

“Заявления о предоставлении убежища в ЧР рассматриваются лишь на основе личного обращения заявителя в соответствующее учреждение, решение принимают эксперты министерства внутренних дел. Вопрос предоставления убежища не рассматривается правительством, оно никогда не обсуждало случай А.ТИМОШЕНКО, как неточно подается в СМИ”, - отмечают в Посольстве.

Также в сообщении говорится, что Чешская Республика не имеет никакой связи с публичными выступлениями, личной или профессиональной деятельностью лиц, которые получили убежище в ЧР.

“Журналисты, комментаторы и представители некоторых официальных учреждений в Украине в своих вопросах и комментариях неточно подают информацию, что А.ТИМОШЕНКО получил в ЧР т.н. «политическое убежище». Подчеркиваем, что Чешская Республика не предоставляет «политического убежища», но согласно своим международным обязательствам, которые вытекают, например, из Конвенции о статусе беженцев (1951) и по закону ЧР № 325/1999 «Об убежище», предоставляет беженцам международную охрану, между прочим, также в форме «убежища». Лица, которые подают заявление о предоставлении убежища, могут иметь разные причины, не обязательно лишь политического характера, эти лица не всегда являются политически активными. Заявления всегда рассматриваются индивидуально”, - разъясняется в официальном сообщении.

При этом Посольство отмечает, что не владеет информацией о причинах подачи заявления, о ходе административного процесса и о причинах принятия решения. Такой информацией в Чешской Республике владеет лишь министерство внутренних дел, которую по закону и международным конвенциям не имеет права разглашать третьей стороне.