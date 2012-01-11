Против Авакова возбудили уголовное дело

Прокуратура Харьковской области возбудила уголовное дело в отношении бывшего главы Харьковской облгосадминистрации Арсена АВАКОВА.

Как передает корреспондент УНИАН, согласно сообщению официального сайта Харьковской ОГА, уголовное дело возбуждено в отношении бывших высокопоставленных должностных лиц облгосадминистрации по факту незаконного отчуждения в 2009 году земель государственной собственности.

Прокуратурой области, говорится в сообщении, проведена проверка по обращению Харьковской облгосадминистрации от 3 января 2012 года относительно противоправных действий бывшего главы облгосадминистрации при подписании и выдаче одному из обществ с ограниченной ответственностью государственных актов на право собственности на земельные участки.

По результатам проверки прокуратурой области возбуждено уголовное дело в отношении служебных лиц Харьковской областной государственной администрации и Главного управления Госкомзема в Харьковской области по факту незаконного отчуждения на протяжении 2009 года земель государственной собственности путем злоупотребления служебным положением, что повлекло тяжкие последствия, и по факту служебной подделки по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 статье 364, ч. 2 статье 366 Уголовного кодекса Украины.

Проведение досудебного следствия по уголовному делу поручено отделу по расследованию уголовных дел о преступлениях, связанных с коррупцией, прокуратуры Харьковской области и взято на контроль руководством прокуратуры области.

По информации начальника Главного юридического управления областной государственной администрации Константина ПРОКОПЬЕВА, из-за незаконных действий служебных лиц Харьковской облгосадминистрации и Главного управления Госкомзема в Харьковской области в 2009 году было незаконно изменено целевое назначение земель государственной собственности сельскохозяйственного назначения (пашня) общей площадью почти 55 гектаров стоимостью более 5,5 млн. грн.

Государственные акты, на основании которых одно из обществ с ограниченной ответственностью приобрело право собственности на земельные участки с незаконно измененным целевым назначением, подписаны лично бывшим главой Харьковской облгосадминистрации Арсеном АВАКОВЫМ.