Янукович уволил двух высоких чиновников

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ своим указом освободил Сергея СИРОТЮКА от должности первого заместителя министра промышленной политики Украины

Документ обнародован на официальном сайте главы Украинского государства.

Другим указом В.ЯНУКОВИЧ освободил Елену ТЕРТЫШНУЮ от должности заместителя начальника Главного управления государственной службы Украины в соответствии с пунктом 1 части первой статьи 40 Кодекса законов о труде Украины.

Как сообщал УНИАН, в марте 2010 г. правительство приняло ряд кадровых решений, в частности, первым заместителем министра промышленной политики Украины был назначен С.СИРОТЮК.