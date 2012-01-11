От Литвина ушла пресс-секретарь

Ольга ЧЕРНАЯ уволилась с должности пресс-секретаря председателя Верховной Рады.

Об этом она сообщила в интервью агентству УНИАН.

По словам О.ЧЕРНОЙ, вчера было подписано ее заявление об увольнении с должности пресс-секретаря, которое она написала еще 30 декабря 2011 года.

На вопрос по поводу того, почему она ушла с должности, О.ЧЕРНАЯ отметила, что решила вернуться в журналистику, поскольку осознала, что может «потерять возможность вернуться в профессию – в журналистику. И именно это стало главным фактором при принятии решения о написании заявления об увольнении».

В то же время она отметила, что пока еще не определилась, куда пойдет работать, и сейчас находится «в процессе поиска».

Отвечая на вопрос, не связано ли это с каким-то политическими моментами, О.ЧЕРНАЯ отметила, что «об этом речь не идет».

«Насколько мне известно, обо мне часто говорили не как о техническом, а как об идейном пресс-секретаре, и, возможно, именно это создавало иногда некоторую конфликтность в общении с журналистами», - сказала О.ЧЕРНАЯ.