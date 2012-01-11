Студенты собираются протестовать, пока не отозвут проект Табачника

Студенты обещают продолжать акции протеста вплоть до отозвания законопроекта „О высшем образовании”, предложенного министром образования Дмитрием ТАБАЧНИКОМ.

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении ВМОО «Фундация региональных инициатив» и представителей ОО «Видсич», участники которых 10 января пикетировали комитеты Верховной Рады Украины.

Авторы заявления обеспокоены возможным принятием уже до конца нынешнего месяца законопроекта „О высшем образовании” (№ 9665) авторства Министерства образования, потому что, «обещая на словах двукратное повышение стипендий, Минобразования этим документом оставляет за собой право увеличивать плату за обучение для контрактников, ограничивает студенческое самоуправление и автономию вузов, нивелирует результаты ВНО и вводит новую санкцию – возможность отчислять студентов за «академический плагиат» (что следует считать последним - в проекте не прописано)». Такая размытость формулировок, по мнению студентов, позволит руководству вузов углублять коррупцию в учебных заведениях.

Они напоминают, что 10 января министр образования Д.ТАБАЧНИК заявил на пресс-конференции в Винницкой области, что „нет студента, который бы не выиграл в случае принятия нового закона при одном условии: что он собирается не митинговать, а хорошо учиться”, имея в виду обещанное двукратное повышение стипендий для всех, кроме „троечников”. «Но эксперты видят в „идеологическом” документе, подготовленном министром образования и председателем парламентского комитета по образованию и науке Максимом ЛУЦКИМ, совсем не желание административными рычагами удержать студентов от протестных акций. Речь идет об элементарном желании удержать административный контроль над руководством вузов».

Как говорится в заявлении, в правительственном проекте насчитывается около 50 полномочий КМУ и более 100 прямых полномочий МОНмолодежиспорта в сфере управления образованием. То есть в случае его принятия министерство получит на 29 полномочий больше, чем предусмотрено действующим законодательством. В связи с этим законопроект называют забюрократизированным и таким, который суживает понятие «автономия вуза».

По мнению авторов заявления, этот документ, в случае его принятия, «сохранит то состояние «застоя» в сфере высшего образования, которое мы наблюдаем уже очень многие годы, а также усилит контроль над руководителями вузов со стороны профильного министерства. В то же время возможности действенной реформы образовательной отрасли в документе не предусмотрены».

Студенты отмечают, что министерство пытается принять законопроект № 9665 любой ценой. Но в Верховной Раде зарегистрированы альтернативные документы: проект № 9655-1 авторства оппозиционных политиков Арсения ЯЦЕНЮКА и Леси ОРОБЕЦ и проект № 9655-2, автором которого является член провластной Партии регионов и представитель Президента Украины в Верховной Раде Юрий МИРОШНИЧЕНКО.

По словам заместителя председателя ВМОО «Фундация региональных инициатив» Михаила КАМЕНЕВА законопроект № 9655-2 содержит ряд пунктов, которых нет в законопроекте Д.ТАБАЧНИКА: он определяет «академическую автономию», полностью воспроизводя положение Лимской декларации 1988 года; предоставляет право вузам выдавать собственные дипломы, а не дипломы государственного образца; позволяет определять условия конкурса для вступления на бакалаврат по государственному заказу, а также право самостоятельно определять условия и порядок вступления в вуз. Этим законопроектом также предлагается, чтобы орган, ответственный за формирование и деятельность системы оценки и контроля качества образовательной деятельности высших учебных заведений и полученного в них лицами высшего образования (ГАК), формировался при обязательном участии организаций работодателей и представителей вузов (по одной трети). Через участие в работе ГАК работодатели также смогут реально влиять на определение содержания тех образовательно-профессиональных программ, по которым граждане получают высшее образование. Предлагается также изменить подходы к формированию стандартов высшего образования, принципа добровольной аккредитации, а также ввести национальный рейтинг вузов.

По мнению студентов, такой подход мог бы стать фактором усиления самостоятельности вузов, которые получили бы стимул улучшать свои услуги.

По словам активиста Общественного движения „Видсич” Вадима КРАВЧИКА, законопроект Ю.МИРОШНИЧЕНКО уже одобрили много образовательных экспертов, и „большинство его либеральных норм получило бы поддержку не только ректората, но и студенчества. А это накануне парламентской кампании только бы сыграло на руку «регионалам», которые вряд ли могут похвастаться большим количеством удачных реформ. Впрочем, возможно, замысел Банковой как раз и заключается в том, чтобы провалить одиозные планы Д.ТАБАЧНИКА и потом хвастаться прорывным «европейским» законом об образовании?».

Вместо этого, по словам представителя «Видсичи», «в настоящее время «реформа» высшего образования выглядит как попытка группы лоббистов создать под себя мощную бюрократическую машину, чтобы иметь возможность и дальше влиять на ректорат и конвертировать административные рычаги в коррупционные дивиденды».

Как отметил В.КРАВЧИК, «проект Д.ТАБАЧНИКА является одназначно наихудшим, какой только можно было придумать». По его словам, ВМОО «Фундация региональных инициатив» и Общественное движение «Видсич» и в дальнейшем будут организовывать массовые протесты с требованием отозвать его».

«Изменения в образование нужно вносить с учетом мнения всех студентов, а не за счет не понятно как проведенных социальных опросов и тайных круглых столов», - отмечают авторы заявления.