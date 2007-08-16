ЦИК зарегистрировала список кандидатов в депутаты от СПУ

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала кандидатов в народные депутаты, включенных в избирательный список Социалистической партии Украины на досрочных парламентских выборах 30 сентября.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего проекта постановления на сегодняшнем заседании ЦИК проголосовали 9 членов комиссии, 5 – воздержались.

В соответствии с решением ЦИК, всего зарегистрировано 258 кандидатов от Социалистической партии.

Пять членов ЦИК, которые воздержались во время голосования, объясняют свою позицию тем, что у них есть претензии к определенному пункту избирательной программы СПУ, в котором предъявляются обвинения к действиям Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 4 августа ХІІІ съезд Социалистической партии Украины утвердил список кандидатов в народные депутаты на внеочередных выборах в Верховную Раду. В первую пятерку вошли: Александр МОРОЗ, Василий ЦУШКО, Владимир БОЙКО, Валентина СЕМЕНЮК и Станислав НИКОЛАЕНКО. Во вторую пятерку вошли Михаил МЕЛЬНИЧУК, Иван БОКИЙ, Сергей ЧЕРВОНОПИССКИЙ, Василий МАЛИНОВСКИЙ и Степан БУЛЬБА.

Кроме того, в списке представлены Сергей МАТВИЕНКОВ, Ярослав МЕНДУСЬ, Николай РУДЬКОВСКИЙ, Александр БАРАНИВСКИЙ, Анатолий ГОЛУБЧЕНКО и другие.

Как отметил А.МОРОЗ, в списке остаются практически все депутаты пятого созыва, но незначительные изменения - по номеру в списке.