Луценко о киевской власти, космосе и бабле, которое не пахнет

Лидер блока “Наша Украина – Народная самооборона” Юрий ЛУЦЕНКО принял участие в акции против попыток мэра Киева Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО убрать с Майдана Незалежности торговцев украинской символикой.

Как передает корреспондент УНИАН, неожиданно на Майдане Незалежности, где проходила художественная анти-гоп-стоп акция «NЕVSEREMOS» в защиту предпринимателей, распространяющих украинскую символику, от притеснений городской власти, пришел Ю.ЛУЦЕНКО. Он объяснил журналистам, что пришел сюда как гражданин, прочитав в Интернете об этой акции. Ю.ЛУЦЕНКО поставил свою подпись под обращением против попыток киевской власти ликвидировать палатки на центральной площади города, в которых торгуют украинской символикой, музыкой, книгами.

“Во всех европейских столицах на центральных площадях продаются сувениры национального характера. Так должен быть в любой стране, которая помнит о своих корнях”, - сказал Ю.ЛУЦЕНКО. Он вспомнил 90-ые годы, когда на Майдане шла активная дискуссия между руховцами и коммунистами. “Это место – украинский Гайд-парк”, - отметил Ю.ЛУЦЕНКО.

“Я не говорю, что здесь не может продаваться что-то другое, но относиться одинаково к торговцам пепси-колой, пирожками или МакДональдса и тем, кто продает национальную символику, недопустимо”, - заявил Ю.ЛУЦЕНКО. Но, уверен он, “понимать это может тот человек, который в сердце чувствует какие-то импульсы при слове “Украина”. А те, кто нацелены на космос, чувствуют совсем другие вещи, для них бабло является одинаковым, и оно не пахнет”.

Ю.ЛУЦЕНКО напомнил, что одним из центральных требований возглавляемого им блока являются досрочные выборы столичной власти. “Мы уверены, что время положить конец тем, кто загубил Киев как столицу православия, как столицу Украины, как столицу искусства и духовности нашей страны. Как лидер блока я буду делать все, чтобы эта власть была сметена”, - отметил Ю.ЛУЦЕНКО.