Шуфрич думает, что оранжевые блефуют?

Министр по вопросам чрезвычайных ситуаций, кандидат в народные депутаты от Партии регионов Нестор ШУФРИЧ сомневается, что блок «Наша Украина – Народная самооборона» рискнет поставить на голосование вопрос о снятии депутатской неприкосновенности. Об этом он заявил сегодня в интервью журналистам в Киеве.

Как передает корреспондент УНИАН, по словам Н.ШУФРИЧА, «я абсолютно уверен, что меньшинство, я могу спрогнозировать, что это будет оранжевое меньшинство, даже не рискнет поставить на голосование свой законопроект». «А, тем более, если даже его поставят на голосование их оппоненты, они никогда за него не проголосуют», - сказал Н.ШУФРИЧ, поскольку, по его словам, «будут бояться, что он будет проголосован и наберет реальную силу».

Как сообщал УНИАН, сегодня, 16 августа, Блок "Наша Украина - Народная самооборона" презентовал законопроект изменений в Конституцию Украины об отмене депутатской неприкосновенности, который блок внесет в Верховную Раду VІ созыва

По словам заместителя руководителя избирательного штаба блока “НУ - НС” Николая ОНИЩУКА, в случае принятия законопроекта, в отношении народного депутата можно будет возбудить уголовное дело в случае совершения преступления, в отношении народного депутата могут проводиться все виды следственных действий, народному депутату может быть предъявлено обвинение в совершении преступления, для народного депутата наступает уголовная ответственность с момента вступления в силу обвинительного приговора суда.

Н.ОНИЩУК отметил, что данный законопроект предусматривает “особый порядок” его принятия. В частности, после поддержки законопроекта в парламенте он будет направлен в Конституционный Суд для получения соответствующего заключения, не ограничивает ли он права и свободы граждан. Только после заключения КС законопроект может быть поставлен на повестку дня Верховной Рады.