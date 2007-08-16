В Днепропетровске эвакуировали железнодорожный вокзал

16:34, 16 августа 2007
Политика
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 Вывели почти полтысячи людей

С железнодорожного вокзала Днепропетровска эвакуировали почти полтысячи людей из-за сообщения о его заминирования

Как сообщили в областном управлении МЧС, о заминировании телефонным звонком местную милицию поинформировал неизвестный.

МЧСники эвакуировали почти 70 работников вокзала и четыреста пассажиров. Взрывно-технический отдел милиции обследовал вокзал и никаких взрывных предметов не обнаружил.

Радио "Свобода"

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