В Днепропетровске эвакуировали железнодорожный вокзал

С железнодорожного вокзала Днепропетровска эвакуировали почти полтысячи людей из-за сообщения о его заминирования

Как сообщили в областном управлении МЧС, о заминировании телефонным звонком местную милицию поинформировал неизвестный.

МЧСники эвакуировали почти 70 работников вокзала и четыреста пассажиров. Взрывно-технический отдел милиции обследовал вокзал и никаких взрывных предметов не обнаружил.

Радио "Свобода"