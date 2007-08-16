Москаль знает, как выбить аргумент ”брат дал, мамка дала, бабка дала”

Блок «Наша Украина - Народная самооборона» считает, что в Украине должен быть принят закон о борьбе с экстремизмом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Симферополе заявил кандидат в народные депутаты от блока «Наша Украина – Народная самооборона» Геннадий МОСКАЛЬ.

По его словам, соответствующий закон необходим для того, чтобы государство могло бороться с теми организациями, которые пропагандируют нацистские идеи и т.д.

Также «НУ-НС» выступает за разработку нового законодательства о борьбе с коррупцией в Украине, поскольку действующее не выдерживает никакой критики, сказал Г.МОСКАЛЬ.

«Оно (нынешнее законодательство о борьбе с коррупцией – УНИАН) морально устарело», - отметил Г.МОСКАЛЬ. По его словам, за годы работы этого законодательства «законодатель ничего не делал, чтобы усилить борьбу с коррупцией». Поэтому, отметил Г.МОСКАЛЬ, Украина чуть ли не единственная страна, которая борется с коррупцией при помощи штрафов. «Надо принять такие законы, которые не дадут нам возможность находиться между Нигерией и Парагваем. Мы просто дошли до критической точки и дальше уже, я считаю, что переходить некуда», - отметил Г.МОСКАЛЬ.

По его мнению, сегодня необходимо для тех, кто работает в судах, в исполнительной власти, на таможне и так далее все расчеты должны сделать «через государственные банки». «Это должно быть законодательно закреплено, - сказал Г.МОСКАЛЬ. – Если этого не сделать, у нас опять будет - брат дал, мамка дала, бабка дала». По словам Г.МОСКАЛЯ, «если что-то не сходится в доходах и расходах» госслужащих, служащих судебной власти и так далее, то таких работников нужно немедленно увольнять.

Кроме того, по словам Г.МОСКАЛЯ, «НУ-НС» призывает навести порядок на дорогах Украины и бороться с наркоманией. Г.МОСКАЛЬ, в частности, отметил, что в Украине скрывается истинное количество наркоманов.