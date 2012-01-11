В БЮТ опровергают слова тюремщика: после душа давление растет, а не падает

Фракция «БЮТ-Батькивщина» сегодня зарегистрирует проект постановления, чтобы обязать Государственную пенитенциарную службу допустить для осмотра состояния здоровья экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО иностранных врачей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил народный депутат от фракции «БЮТ-Батькивщина» Сергей МИЩЕНКО.

«Сегодня будет зарегистрировано постановление для того, чтобы допустить к Юлии Владимировне независимых медицинских экспертов, в частности, речь идет о помощи врачей из Канады», - сказал народный депутат.

Кроме того, он напомнил, что фракция «БЮТ-Батькивщина» будет требовать от ВР создать временную следственную комиссию относительно инцидента, который произошел в колонии с Ю.ТИМОШЕНКО в результате потери ею сознания. Он отметил, что это будет делаться для того, чтобы официальным путем получить от Государственной пенитенциарной службы объяснение относительно данного факта и не получать отписок. В частности, по словам С.МИЩЕНКО, именно комиссия сможет официально выяснить, каким образом проводилась видеозапись в камере Ю.ТИМОШЕНКО, кто дал распоряжение на ее уничтожение, хотя это видео должно храниться на жестком диске в компьютере, который подключен к системе видеонаблюдения. Кроме того, отметил он, с помощью комиссии удастся получить рапорты от надзирателей колонии, объяснение сокамерницы Ю.ТИМОШЕНКО и самой экс-премьера. «Это будет делаться официально, потому что иначе они не дадут нам те ответы, которые нужны», - сказал он.

С.МИЩЕНКО также назвал нелепыми все заявления, что Ю.ТИМОШЕНКО якобы стало плохо после того, как она приняла душ. Народный депутат отметил, что во время согласительного совета по данному инциденту с Ю.ТИМОШЕНКО, народные депутаты, являющиеся медиками, отмечали, что после принятия душа давление может только подняться, а не понизиться до отметки 60 на 40, как это произошло с Ю.ТИМОШЕНКО.

«После горячей воды давление повышается, и это сказали и врачи, которые сидели на согласительном совете… Я имею в виду врачей-депутатов ШЕВЧУКА и ДОБРЯКА», - добавил С.МИЩЕНКО.