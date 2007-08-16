Почему Герман не пришла в суд защищать свою честь

Печерский районный суд в г. Киеве объявил перерыв до 6 сентября в судебном заседании по рассмотрению дела по иску народного депутата Верховной Рады Украины пятого созыва, члена Партии регионов Анны ГЕРМАН к всеукраинской газете «Вечерние Вести» и ее и шеф-редактору Игорю ТКАЛЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, причиной такого решения стала неявка истца А.ГЕРМАН и ее представителей на судебное заседание, которое было запланировано на сегодня на 12.00 в Печерском районном суде г. Киева.

И.ТКАЛЕНКО выразил мнение, что неявка стороны истца в суд является преднамеренной.

Он также допускает, что это может быть случайность, что противоположная сторона “просто забыла”. Но, по его словам, “если они забывают о таких вещах, как судебное заседание, то это является проявлением неуважения к противоположной стороне”.

В то же время, представитель А.ГЕРМАН в суде Максим ЧИГВИНЦЕВ отказался давать какие-либо комментарии по этому поводу.

В комментарии УНИАН по телефону А.ГЕРМАН заявила, что была уверена, что в рассмотрении иска суд ей отказал еще на прошлой неделе, и только от агентства она узнала о том, что судебное заседание запланировано на сегодня.

А.ГЕРМАН также заявила, что основанием для ее иска к Игорю ТКАЛЕНКО стали утверждения журналиста, что депутат получила квартиру за государственный счет. В то же время, утверждает А.ГЕРМАН, став депутатом, она отказалась от всех льгот народного депутата, в том числе и от квартиры.

Справка УНИАН. Иск «О защите чести, достоинства, деловой репутации и возмещения морального ущерба» А.ГЕРМАН подала в связи с публикацией в газете «Вечерние Вести» статьи «Как я стал жертвой демагогов» (от 22 мая 2007 года №077 (1776).