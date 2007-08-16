Москаль назвал Цушко ”лежачим полицейским”

Бывший Постоянный представитель Президента Украины в Крыму, кандидат в народные депутаты от блока «Наша Украина – Народная самооборона» Геннадий МОСКАЛЬ считает непрофессиональной деятельность Нестора ШУФРИЧА на посту главы Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Г.МОСКАЛЬ заявил сегодня на пресс-конференции в Симферополе.

«Он (Н.ШУФРИЧ – УНИАН) кричит о больших успехах того ведомства, которым он руководит», - отметил Г.МОСКАЛЬ, добавив при этом, что статистика говорит об обратном. Так, по словам кандидата в депутаты от блока «НУ-НС», «в 2006 году за полгода было 23800 пожаров, с его приходом (Н.ШУФРИЧА в МЧС – УНИАН) стало 25798». Г.МОСКАЛЬ также сказал, что когда Н.ШУФРИЧ взял на себя спасение людей на воде, то «утонуло больше людей, чем за все годы независимости».

По словам Г.МОСКАЛЯ, недопустимо назначать на должности непрофессионалов. «Если ШУФРИЧ за свою жизнь не был даже юным пожарным, какое он имеет моральное право (быть министром – УНИАН)?» - поинтересовался Г.МОСКАЛЬ.

Подобной критике Г.МОСКАЛЬ подверг деятельность и главы Министерства внутренних дел Василия ЦУШКО. По словам Г.МОСКАЛЯ, В.ЦУШКО руководит министерством «с кровати», при этом, отметил кандидат в депутаты от блока «НУ-НС», почему-то еще и обижается на то, что Г.МОСКАЛЬ назвал его «лежачим полицейским». «Он обижается, что я его назвал лежачим полицейским. Но нельзя руководить с кровати, - сказал Г.МОСКАЛЬ. – Когда у КОРНИЕНКО спрашивают, где министр, и он говорит: «Да вот, он где-то здесь». Как у ЧЕРНОВЕЦКОГО – «Христос среди нас», так и тут «он (В.ЦУШКО - УНИАН) где-то здесь, среди нас…».

В связи с этим Г.МОСКАЛЬ отметил, что «НУ-НС» будет делать все возможное, чтобы новое правительство состояло из профессионалов.