Регионалы хотят загнать нардепов в общежитие

Партия регионов предлагает построить в Киеве для народных депутатов Украины общежитие семейного типа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве сообщил председатель избирательного штаба Партии регионов Борис КОЛЕСНИКОВ.

По его словам, в этом общежитии предусматривается 450 мест. При этом Б.КОЛЕСНИКОВ заметил, что это здание должно быть расположено в Левобережной части Киева, в том районе, где к метро надо добираться тремя троллейбусами.

В случае, если народный депутат прекращает свои полномочия, или заканчивается срок его депутатства, он должен передать жилье своим преемникам.

Продолжая тему обеспечения депутатов, Б.КОЛЕСНИКОВ также отметил, что Партия регионов планирует для уменьшения расходов сократить количество помощников народных депутатов с 4 до 2.

В то же время, Б.КОЛЕСНИКОВ заметил, что предусматривается позволить партиям увеличить свои фонды с целью выплаты дополнительного материального вознаграждения депутатам, но только по реально выполненной ими работе.