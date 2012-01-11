Хиллари Клинтон написала письмо Тимошенко

Государственный секретарь США Хиллари КЛИНТОН заявляет, что Соединенные Штаты Америки будут продолжать настаивать на необходимости надлежащего процесса судопроизводства в Украине, а также на освобождении экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО и других заключенных в тюрьму бывших членов правительства.

Как сообщает сайт Ю.ТИМОШЕНКО, на этом Х.КЛИНТОН отметила в письме в адрес экс-премьера.

"Мы продолжим отстаивать необходимость надлежащего процесса судопроизводства, а также освобождения Вас и других заключенных - бывших правительственных лиц как чрезвычайно важного шага в таком процессе. Кроме того, будьте уверены в нашей приверженности к проведению свободных выборов при участии всех легитимных политических кандидатов и партиях Украины. Это является еще одним критически важным шагом к европейской интеграции и делом, которое Ваша страна успешно осуществляла в прошлом. Надеюсь, что так будет и во время парламентских выборов в октябре", - говорится в письме.

Госсекретарь США подчеркнула, что тщательным образом отслеживает развитие событий по делу Ю.ТИМОШЕНКО. "Соединенные Штаты Америки разочарованы тем, что Апелляционный суд Киева подтвердил обвинительный приговор в отношении Вас, не рассмотрев вопросов о выборочном преследовании и осуществлении правосудия, которые поднимались во время судебного процесса. Действительно, наша обеспокоенность затем усилилась в связи с внезапным решением перевести Вас в тюремное учреждение, удаленное от Киева. Особенно, учитывая сообщение о состоянии Вашего здоровья", - отметила Х.КЛИНТОН.

"Нас также беспокоят дела, возбужденные против других бывших представителей правительства. Рада видеть, что в этот трудный момент Вы продолжаете поддерживать интеграцию Украины в Европейский Союз и хорошие отношения со всеми ее соседями. Демократия и развитие идут рядом. Позвольте заверить Вас в связи с этим, что Соединенные Штаты Америки и в дальнейшем будут поддерживать стремление народа Украины превратить свое государство в процветающую европейскую демократию", - заявила Государственный секретарь США.