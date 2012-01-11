Герман - Тимошенко: женщины в нашем возрасте порой теряют сознание

Экс-премьер Юлия Тимошенко должна спокойнее относиться к тому, что находится в тюрьме.

Об этом заявила советник президента Анна Герман в эфире 5 канала, комментируя состояние здоровья Тимошенко, которая находится в колонии.

"Видите, женщины в нашем возрасте порой теряют сознание. Я сама теряла его в прямом эфире одного из каналов. Так бывает. И после этого тоже врачи говорили, что со мной все в порядке", - отметила она

"Хотя, мне очень жаль, что с Юлией Владимировной такое случилось. К сожалению, тюрьма не курорт... Мне жаль Юлию Владимировну, я желаю ей здоровья и желаю, чтобы ей оказывали всяческую помощь. Но она должна спокойно к этому всему относиться и воспринимать то, что есть. Тюрьма она есть тюрьма. Тюрьма - это не Баден-Баден", - добавила советник президента.

Как известно, во вторник первый замглавы партии "Батькивщина" Александр Турчинов заявил, что Тимошенко 6 января теряла сознание примерно на 2 часа после приема лекарства от острого респираторного заболевания.

Украинская правда