НУ-НС требует от Януковича по-человечески выплачивать помощь

Блок “Наша Украина – Народная самооборона” требует от правительства Виктора ЯНУКОВИЧА вернуть схему выплат помощи при рождении ребенка, согласно которой мать могла получать ее по месту работы.

Об этом заявил председатель Политсовета блока «Наша Украина – Народная Самооборона» Вячеслав КИРИЛЕНКО.

“Блок “Наша Украина – Народная Самооборона” требует от правительства ЯНУКОВИЧА вернуть человеческую систему выплаты помощи при рождении ребенка, введенную после победы Виктора ЮЩЕНКО на президентских выборах 2004 года”, – подчеркнул В.КИРИЛЕНКО, слова которого цитирует пресс-служба блока «НУ – НС».

В.КИРИЛЕНКО напомнил, что по инициативе В.ЮЩЕНКО помощь молодым матерям при рожденные ребенка в размере 8,5 тыс. грн. была введена после помаранчевой революции. Эта помощь выплачивалась по месту работы матери или отца ребенка и только треть мам получали ее в органах труда и социальной защиты по месту жительства.

“Мы хорошо помним, как после прихода к власти так называемой “антикризисной” коалиции выплаты матерям при рождении ребенка правительство «профессионалов» вообще пыталось отменить. Мы этого не допустили. Тогда ЯНУКОВИЧ заставил ежегодно более 400 тыс. молодых мам, часто с младенцами на руках, стоять в «собесах» в длиннющих очередях для получения помощи”, – отметил В.КИРИЛЕНКО.

“Кроме того, в качестве примера “заботы” о женщинах можно также вспомнить предложение правительства ЯНУКОВИЧА ввести в Трудовой кодекс положения, согласно которым владелец предприятия получает право увольнять беременных женщин”, – отметил председатель Политсовета блока.