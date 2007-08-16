Мартынюк: коммунизм – это реальный проект

Первый заместитель председателя Верховной Рады V созыва, один из лидеров Коммунистической партии Украины Адам МАРТЫНЮК заверяет, что коммунизм – это реальный проект, но его поколение при коммунизме жить не будет.

Как передает корреспондент УНИАН об этом он заявил в Ивано-Франковске, отвечая на вопросы журналистов.

«Для меня лично это реальный проект, но следом за Хрущевым я не буду повторять и называть дату, когда наше общество будет жить при коммунизме”, - сказал А.МАРТЫНЮК.

«Но согласитесь, что идеи коммунистические, социалистические, идеи гуманизма и социального равенства – это наиболее привлекательные идеи”, - заметил он.

Отвечая на вопрос, что у его предшественников не очень складывалось с гуманизмом, А.МАРТЫНЮК заметил, что «каждый учится на ошибках предшественников». «Поверьте, что коммунисты делают из этого выводы, понимают и осознают бывшие ошибки. Если коммунисты снова придут к власти, то это абсолютно однозначно означает, что они тех ошибок, которые допустили наши предшественники, не допустят», - заверил А.МАРТЫНЮК.