Павленко считает, что Мороза использовали как прикрытие для преступников

Председатель Житомирской областной государственной администрации Юрий ПАВЛЕНКО считает сегодняшнюю сессию Житомирского областного совета с участием председателя Верховной Рады Украины 5-го созыва Александра МОРОЗА незаконной. Об этом Ю.ПАВЛЕНКО заявил сегодня, выступая перед депутатами на сессии перед тем, как оставить ее.

Как передает корреспондент УНИАН, по словам Ю.ПАВЛЕНКО, он считает, что “спикера Верховной Рады использовали сегодня как прикрытие для преступников».

Он также сообщил, что сегодня утром в облсовет не пустили представителя исполнительной службы, который должен был сделать все, чтобы в сессии не принимали участия 9 депутатов фракции БЮТ в облсовете, которых ранее политсовет этой политической силы лишил депутатских мандатов.

Ю.ПАВЛЕНКО отметил, что "представителя исполнительной службы не допустили на сессию якобы из-за присутствия на ней Александра МОРОЗА – охраняемого лица".